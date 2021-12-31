Оккупанты обстреляли ВСУ возле Причепиловки и Крымского – штаб ООС

За прошедшие сутки, 30 декабря, российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. При этом враг использовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Об этом сообщили в штабе ООС на странице Facebook.

Оккупанты вели огонь в направлении двух населенных пунктов – Причепиловки и Крымского. Незаконные вооруженные формирования использовали минометы калибра 82 мм, артиллерию калибра 122 мм, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Украинские военнослужащие вели ответный огонь без применения запрещенного вооружения, чем и заставили врага прекратить обстрелы.

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В свою очередь офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что за прошедшие сутки погиб один противник. Вероятная причина смерти – отравление угарным газом.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины не удалось добиться созыва внеочередного заседания из-за нарушения российскими военными и их наемниками режима прекращения огня на Донбассе. Такое предложение было отвергнуто – российская сторона назвала проведение внеочередного заседания "нецелесообразным".

Напомним, что украинская делегация в ТКГ заявила, что на последнем в 2021 году заседании группы удалось договориться о возобновлении действия режима прекращения огня. Он был провозглашен еще 22 июля 2020 года. В Министерстве обороны Украины поприветствовали договоренности и заверили, что ВСУ, как и раньше, будут соблюдать режим прекращения огня.

К слову, член украинской делегации в ТКГ по Донбассу, журналист Сергей Гармаш считает, что фейки или информационные вбросы со стороны Российской Федерации могут стать причиной эскалации конфликта на Донбассе. Россия не заинтересована в диалоге, а наоборот, ищет повод напасть на Украину.

Ранее экс-лидер "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош заявил, что Кремль готовит провокации на Донбассе. Экс-лидер "Правого сектора" подчеркнул, что его насторожило то, что, по словам Шойгу, США якобы завезли на Донбасс неизвестное химическое вещество. Ярош считает, что это фактически намек на возможное применение химического оружия.