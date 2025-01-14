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Надругательство над государственными символами: полиция установила четырех несовершеннолетних участников инцидента с флагом Украины

Надежда Данищук
Криминальные новости
1 минута
3,0 т.
Надругательство над государственными символами: полиция установила четырех несовершеннолетних участников инцидента с флагом Украины

Полицейские Киева установили еще четырех участников скандального инцидента с участием несовершеннолетних. Один из молодых людей, нагло перекрывавших движение транспорта в центре Киева, вызывающе включая российскую музыку, когда проезжали мимо мемориала погибших воинов, еще и становился ногами на государственный флаг Украины.

Видео дня

Следователи начали уголовное производство против этого несовершеннолетнего по статье 338 Уголовного кодекса Украины – поругание государственных символов.

В полиции подчеркнули, что речь идет о фото, использованном в видео, где один из участников компании несовершеннолетних топтался по украинскому флагу.

Надругательство над государственными символами: полиция установила четырех несовершеннолетних участников инцидента с флагом Украины

Статья 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами Украины) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

Кроме того, в отношении всех несовершеннолетних полицейские направили обращение в органы опеки и попечительства, учебные заведения, службы по делам детей относительно проверки условий воспитания подростков. по воспитанию детей).

Также идет досудебное расследование по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, что правоохранители провели обыски у подростков, которые громко развлекались в Киеве. Мероприятия прошли по месту жительства двух несовершеннолетних.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в сети распространили видео о компании молодых людей, которые перекрывали движение на улицах Киева, а также слушали российскую музыку, демонстрировали оружие и совершали ряд других действий ради создания провокативного контента. Впоследствии столичные правоохранители установили всех лиц, причастных к этому событию: несовершеннолетние были задержаны, с ними работала ювенальная полиция.

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