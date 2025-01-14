Надругательство над государственными символами: полиция установила четырех несовершеннолетних участников инцидента с флагом Украины

Полицейские Киева установили еще четырех участников скандального инцидента с участием несовершеннолетних. Один из молодых людей, нагло перекрывавших движение транспорта в центре Киева, вызывающе включая российскую музыку, когда проезжали мимо мемориала погибших воинов, еще и становился ногами на государственный флаг Украины.

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Следователи начали уголовное производство против этого несовершеннолетнего по статье 338 Уголовного кодекса Украины – поругание государственных символов.

В полиции подчеркнули, что речь идет о фото, использованном в видео, где один из участников компании несовершеннолетних топтался по украинскому флагу.

Статья 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами Украины) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

Кроме того, в отношении всех несовершеннолетних полицейские направили обращение в органы опеки и попечительства, учебные заведения, службы по делам детей относительно проверки условий воспитания подростков. по воспитанию детей).

Также идет досудебное расследование по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, что правоохранители провели обыски у подростков, которые громко развлекались в Киеве. Мероприятия прошли по месту жительства двух несовершеннолетних.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в сети распространили видео о компании молодых людей, которые перекрывали движение на улицах Киева, а также слушали российскую музыку, демонстрировали оружие и совершали ряд других действий ради создания провокативного контента. Впоследствии столичные правоохранители установили всех лиц, причастных к этому событию: несовершеннолетние были задержаны, с ними работала ювенальная полиция.

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