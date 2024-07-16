'Надеюсь, сегодня будет на свободе': Порошенко внес залог за Червинского

Пятый президент Украины Петр Порошенко утром 16 июля внес 9 млн грн залога за контрразведчика, полковника СБУ Романа Червинского. Политик выразил надежду, что уже в течение дня Червинский выйдет на свободу.

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Об этом Порошенко сообщил в своем Facebook. Он также опубликовал фото подтверждения платежа.

"Не мог ждать, поэтому весь залог в размере 9 миллионов гривен за свободу Романа Червинского внесен еще утром. Надеюсь, что после года издевательств и бесчисленного количества судебных заседаний – он сегодня будет на воле", – написал он.

Напомним, 15 июля апелляционный суд Кропивницкого позволил Червинскому выйти на свободу под залог в размере 9 млн грн.

Заседание длилось семь часов без перерыва. По словам адвоката, 27 народных депутатов и еще 51 человек изъявили желание взять Червинского на поруки.

За что судят Романа Червинского

Дело Червинского касается российского обстрела аэродрома "Канатово" на Кировоградщине в июле 2022 года, когда погиб командир части, ранены 17 военных и полностью уничтожены два боевых истребителя , а взлетная полоса, техника и здания были повреждены.

Сторона обвинения считает, что враг разузнал информацию для удара из-за действий Червинского.

Разведчика, в частности, обвиняют в превышении служебных полномочий при попытке угона военного самолета оккупантов.

По данным следствия, Червинский вместе с другими лицами самовольно решил завладеть самолетом ВКС РФ. Российский пилот якобы согласился перейти на сторону Украины, после чего аэродром "Канатово" попал под удар.

В СБУ заявили, что операция с самолетом РФ проводилась без позволения руководства спецслужбы и соответствующих госорганов.

Что известно о Червинском

Роман Червинский – контрразведчик, полковник СБУ, бывший начальник 5-го управления Департамента контрразведки СБУ, бывший и.о. командира воинской части Сил спецопераций. По некоторым данным, Червинский причастен к ликвидации террористов "Л/ДНР" "Моторолы" и "Гиви".

Одной из самых громких операций, которую разрабатывал Червинский, стала попытка выманить из России и задержать в Украине 33 наемников ЧВК "Вагнер" летом 2020 года.

Операцию сорвали в последний момент. После политического скандала Червинского и его тогдашнего начальника Василия Бурбу уволили из ГУР.

Ряд американских СМИ пишут, что Червинский также координировал "украинскую атаку на Северный поток" в сентябре 2022 года с участием бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного так, чтобы президент Владимир Зеленский о ней не знал. Сам Червинский отрицает всякую причастность к событиям на российском трубопроводе.

Как сообщал OBOZ.UA, Червинский был задержан 24 апреля 2023 года. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога. С тех пор суд неоднократно продолжал содержание под стражей экс-разведчика.

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