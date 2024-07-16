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Эксразведчику Червинскому назначили 9 млн грн залога: подробности дела

Надежда Данищук
Расследования
2 минуты
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Эксразведчику Червинскому назначили 9 млн грн залога: подробности дела

15 июля суд по делу эксразведчика Романа Червинского разрешил ему выйти на свободу под залог в размере 9 млн грн. До внесения этой суммы Червинский будет под стражей.

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Такое решение принял апелляционный суд Кропивницкого. Об этом сообщил адвокат Червинского Константин Глоба.

Эксразведчику Червинскому назначили 9 млн грн залога: подробности дела

Он отметил, что судебное заседание длилось без перерыва семь часов. По словам адвоката, 27 народных депутатов и отдельно 51 человек изъявили желание взять Червинского на поруки.

Роман Червинский находился под арестом больше года – с апреля 2023 года.

Кто такой Роман Червинский

Эксразведчику Червинскому назначили 9 млн грн залога: подробности дела

Роман Григорьевич Червинский – контрразведчик, полковник СБУ, бывший начальник 5-го управления Департамента контрразведки СБУ, бывший и.о. командира воинской части ССО. По его словам, Червинский причастен к ликвидации военных преступников из так называемых "Л/ДНР" "Моторолы" и "Гиви".

Одна из самых громких операций, которую разрабатывал Червинский, это попытка выманить из РФ и задержать в Украине 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер" летом 2020 года. Операцию сорвали в последний момент, что привело к политическому скандалу в Украине. Червинского и его тогдашнего начальника Василия Бурбу уволили из Главного управления разведки Минобороны.

Ряд американских масс-медиа утверждают, что Червинский также координировал "украинскую атаку на Северный поток" в сентябре 2022 года. В частности, сообщалось, что эта операция была разработана с участием бывшего главкома Валерия Залужного так, чтобы президент Украины Владимир Зеленский о ней не знал. Сам Червинский отрицает всякую причастность к событиям на российском трубопроводе.

Что известно о деле Романа Червинского

Это дело об обстреле российскими захватчиками аэродрома "Канатово"  в июле 2022 года в Кировоградской области. В результате этого ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 военнослужащих. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса, техника и здания были повреждены.

Эксразведчику Червинскому назначили 9 млн грн залога: подробности дела

Обвинение считает, что оккупанты узнали, куда и когда нужно нанести удар из-за действий Романа Червинского.

Его обвиняют в превышении служебных полномочий при попытке угона российского военного самолета.

По материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины. А летом 2022 года Россия обстреляла аэродром "Канатово" в Кировоградской области.

В СБУ ранее сообщалось, что операция с российским самолетом проводилась несмотря на отрицание Службы безопасности и без согласия соответствующих государственных органов.

Как сообщал OBOZ.UA, Роман Червинский был задержан 24 апреля 2023 года. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без возможности внесения залога. И с тех пор суд неоднократно продолжал содержать под стражей эксразведчика.

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