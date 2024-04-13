СБУ работает на опережение: Малюк заявил о разоблачении 11 агентурных сетей в Украине

За четыре неполных месяца 2024 года Служба безопасности Украины уже разоблачила 11 агентурных сетей, которые помогали стране-агрессору России. Работа для противодействия разведывательно-взрывной деятельности врага продолжается.

Выступая на Конгрессе местных и региональных рад при президенте Украины, глава СБУ Василий Малюк отметил: его ведомству удается работать на опережение. Слова руководителя опубликовал сайт спецслужбы.

Малюк заверил, что его сотрудники применяют новые контрразведывательные подходы.

"Потому что мы задерживаем не единоличного предателя, а, как правило, раскручиваем всю цепочку. Всего в 2023 году СБУ разоблачила 47 агентурных сетей, все негодяи задержаны, а с начала этого года – разоблачено еще 11", – раскрыл подробности генерал-лейтенант.

СБУ мешает противнику проникнуть на объекты критической инфраструктуры (в том числе через киберпространство), блокирует разведку маршрутов движения международной помощи, локаций предприятий ОПК и так далее.

К примеру, в Днепре недавно поймали агента ФСБ РФ, который снимал на фото и видео местную ТЭС. На Запорожье задержали бывшего милиционера, который следил за объектами ОПК, а также нескольких сотрудников "Укрзалізниці", которые предоставляли информацию россиянам об украинской логистике.

"У нас есть четкая задача президента Владимира Зеленского: предотвращать любые вызовы. И мы ее выполняем, чтобы защитить жизнь граждан и государственную безопасность", – подчеркнул глава СБУ.

С начала 2024 года (по состоянию на апрель) по материалам Службы безопасности Украины открыто:

– 352 уголовных производства касательно государственной измены (осуждено 98 человек);

– 807 – касательно коллаборационной деятельности (177 осуждено);

– 108 – касательно пособничества государству-агрессору (осуждено 7);

– 66 – касательно фактов передачи врагу информации об ВСУ (осуждено 19 человек).

В частности, к пожизненному заключению приговорен агент ФСБ РФ, который скорректировал ракетный удар по центру Краматорска в июне 2023 года.

Малюк поблагодарил все Силы обороны, которые приближают нашу победу, за работу на передовой.

Как писал OBOZ.UA:

– Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк стал целью №1 для российского диктатора Владимира Путина.

– 26 марта Басманный районный суд города Москвы (РФ) заочно отправил Василия Малюка "под стражу" на два месяца. Руководитель СБУ заявил, что это решение "не заслуживает никакого внимания" и его интересует только один суд – над Путиным.

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