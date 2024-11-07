Начальник сектора полиции, бизнесмен и его помощник: в Полтаве задержали трех человек, избивших парня в ресторане. Фото

Получила продолжение история с избиением в ресторане Полтавы парня, заступившегося за свою девушку. По подозрению в хулиганстве правоохранители задержали начальника сектора одного из отделов ГУ ЧП в Полтавской области, а также местного бизнесмена и его помощника.

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Их задержали работники ДБР совместно с ДВБ Нацполиции, при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора, говорится в сообщении полиции. Задержанным может грозить ограничение свободы до 5 лет.

По данным следствия, 2 ноября 2024 года в городе Полтава в одном из заведений отдыха подозреваемые нанесли потерпевшему, заступившемуся за свою девушку, телесные повреждения. При этом они грубо нарушали общественный порядок и работу заведения.

Пострадавший житель столицы был доставлен в больницу. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в "Хулиганстве, совершенном группой лиц" (ч. 2 ст. 296 УК Украины – предусматривает наказание штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок).

Также отмечается, что руководство полиции Полтавщины максимально способствует следствию в досудебном расследовании с целью привлечения правонарушителей к ответственности.

Напомним, что накануне, 6 ноября, стало известно о том, что в Полтаве возле ресторана компания из четырех мужчин начала приставать к девушке, а ее заступившегося парня избили. Среди нападающих оказались известный в городе предприниматель, владелец "Альфа-Капитал" Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели.

Стоит отметить, что Александр Павлюченко в Полтавской области более известен как криминальный авторитет "Саша Браслет", имеющий очень тесные связи с правоохранительными органами.

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