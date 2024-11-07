'Малая, ты поедешь с нами': в Полтаве четверо мужчин приставали к девушке и избили ее парня: полиция открыла производство. Видео

В Полтаве возле ресторана компания из четырех мужчин начали приставать к девушке, а ее парня, когда он заступился за девушку, избили. Среди нападающих оказались известный в городе предприниматель, владелец "Альфа-Капитал" Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели.

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Об этом сообщают масс-медиа Полтавы. В то же время, правоохранители области подтвердили OBOZ.UA факт инцидента и заявили нам, что уже начато уголовное производство по ч.1 ст. 125 УК – умышленное нанесение легких телесных повреждений. Относительно причастного к избиению полицейского должностного лица – продолжается проверка.

Это произошло 2 ноября около 21:20. У ресторана Shade компания из четырех мужчин обратила внимание на девушку, которая была там со своим парнем. По словам Елены, Александр Перели подошел к ней и сказал: "Малая, ты поедешь с нами". Когда парень Елены принялся защитить свою девушку, его схватили и избили.

У парня сломан нос, сотрясение мозга и кровь в почках.

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Кстати, на видео представители местной охранной фирмы, пытающиеся остановить избиение.

Полиция Полтавы приняла как заявление о "драке в одном из ресторанов на территории Шевченковского района", так и заявление об избиении с соответствующими документами от врачей.

"При проведении первоочередных следственных действий предварительно установлено, что между посетителями ресторана произошел конфликт, в результате которого телесные повреждения получил один из мужчин. По данному факту сектором дознания Полтавского районного управления полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, начато уголовное производство", – отметили нам правоохранители.

Поскольку по делу фигурирует должностное лицо правоохранительных органов, прокуратурой определена подследственность в уголовном производстве за Государственным бюро расследований. Таким образом, производство направлено в Госбюро расследований.

Отдельно руководством полиции по данному факту назначено служебное расследование силами дисциплинарной комиссии ГУНП в Полтавской области.

"На период служебного расследования находившегося на месте во время конфликта полицейского отстранили от выполнения служебных обязанностей. По результатам служебного расследования действиям полицейского будет дана принципиальная оценка и приняты строжайшие меры дисциплинарного влияния", – пообещали нам в полиции.

Александр Павлюченко в Полтавской области более известен как криминальный авторитет "Саша Браслет", который имеет очень тесные связи с правоохранительными органами.

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