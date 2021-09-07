НАБУ расследует участие Грабовского в поставках оружия

Коммунарский районный суд города Запорожье назначил на 18-ое октября новую дату слушания по иску директора компании "Запорожсвязьсервис" Юрия Комиссарова к Владиславу Грабовскому, о котором мы писали ранее.

В то же время команда журналистов программы "Схемы" считает, что Владислав Грабовский является совладельцем компании Fuerteventura Inter LP, которая фигурирует в расследовании НАБУ о коррупции при поставке 1 млн патронов 23-го калибра из Украины в ОАЭ в 2015 году на сумму в $14 млн. В журналистском расследовании программы "Схемы" (проект Радио Свобода и UA:Перший) сообщается, что государственное предприятие Укринмаш (входит в структуру Укроборонпрома) выполнило контракт на поставку оружия в ОАЭ при посредничестве "агента" – британской компании Fuerteventura Inter LP, принадлежность половины которой СМИ приписывают Владиславу Грабовскому. По словам журналистов, комиссия "агента" составила почти $2 млн (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Однако в решении Соломенского суда г. Киева утверждается, что следствие НАБУ установило, что Fuerteventura Inter LP посреднические услуги фактически не оказывала. Более того, по данным следователей, именно "Укринмаш" оказывало агентские услуги при экспорте оружия украинских производителей. Поэтому должностные лица "Укринмаша" могли достоверно знать, что Fuerteventura Inter LP не предоставляла никаких услуг.

Согласно тому же решению Соломенского суда, свидетель по делу дал показания НАБУ о том, что "должностные лица ГП ДГЗИФ "Укринмаш", достоверно зная об отсутствии фактического выполнения агентского соглашения со стороны компании Владислава Грабовского, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя служебное положение вопреки интересам службы, незаконно и безосновательно провели оплату по указанному выше агентскому договору" (прим. - в пользу компании Владислава Грабовского и его партнеров).

НАБУ запросило массу документов по компании Грабовского:

агентские соглашения (договоры, контракты) заключенных между ГП "Укринмаш" и компанией Грабовского;

переписки между ГП "Укринмаш", International Golden Group PJSC и Fuerteventura Inter LP;

финансовые и бухгалтерские документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ГП "Укринмаш" и компанией Владислава Грабовского, и International Golden Group PJSC;

документы о согласовании ГП "Укроборонпром" заключения соглашения между ГП "Укринмаш" с Fuerteventura Inter LP, дополнительных соглашений к нему, а также по осуществлению перечисления средств на счета компании Владислава Грабовского и его партнеров.

Суд удовлетворил требования НАБУ и обязал ГП "Укринмаш" предоставить все документы. Следствие о коррупции в "Укроборонпроме" и причастности Владислава Грабовского продолжается.