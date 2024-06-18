НАБУ расследует информацию о доходах заместителя генпрокурора Вербицкого – СМИ

Заместителя генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого проверят на возможное незаконное обогащение. Уголовным производством занимается Национальное антикоррупционное бюро.

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НАБУ заинтересовалось Вербицким 13 мая, через неделю после публикации журналистского расследования проекта "Схемы". "Радио Свобода" об уголовном деле узнало от Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сотрудники СМИ считают, что Вербицкий живет в таунхаусе в коттеджном городке "Коник" в Киеве, который приобрел его племянник в шесть раз дешевле рыночной стоимости.

Также "Схемы" нашли вероятную девушку сотрудника ОГПУ Кристину Ильницкую.

В 2024 году она стала владелицей нового Porsche и трехэтажного коттеджа в том же "Конике", общая стоимость которых – по меньшей мере 52 миллиона гривен. В то же время государству украинка отчиталась, что за последнее десятилетие ее доход – чуть более 360 тысяч гривен.

Заместитель генпрокурора дал комментарий журналистам. Он утверждал, что не помогал Ильницкой финансово. Мужчина не опровергал, что находится с Ильницкой в отношениях, но отметил, что они не носят семейного характера.

"Факты, обнародованные в программе журналистских расследований "Схемы" ("Радио Свобода") относительно возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора являются предметом досудебного расследования в уголовном производстве, начатом детективами Национального антикоррупционного бюро Украины 13.05.2024 по признакам. 368-5 УК Украины", – говорится в ответе САП на журналистский запрос.

Указанная статья (незаконное обогащение) предусматривает лишение свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Как писал OBOZ.UA, ранее заместитель председателя Ривненкого областного совета попался на взятке в более полумиллиона гривен. За эту сумму чиновник должен был решить земельные и имущественные вопросы местного предпринимателя.

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