НАБУ обнародовало новое видео по делу Трубицына о взятке в 1,4 млн грн. Видео

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало новые данные по делу о миллионной взятке, по которому подозревают депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Кроме него в схеме были замешаны еще пять человек, среди которых руководители столичных КП.

Соответствующий ролик был опубликован на странице НАБУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Из него стало известно, что заняться "бизнесом" разоблачителю, который после обратился в НАБУ, предложил брат депутата Киевсовета.

Вскоре состоялась встреча Трубицына, его помощника и брата с этим частным лицом. На ней депутат объяснил, как в Киеве работают схемы в сфере благоустройства. Суть такова: депутат Киевсовета связывается с КП "Городской магазин", которое проводит торги на размещение киосков, их за взятку выигрывает нужная фирма, которая потом пересдает эти точки другим людям в субаренду.

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Обсуждения о предстоящем заработке на установке МАФов в столице неоднократно проводились в течение полугода. А в сентябре 2021-го от слов перешли к действиям. Трубицын организовал встречу участников данной схемы с руководителем КП "Городской магазин".

Разоблачитель договорился с последним, что якобы будет пересдавать киоски втрое дороже, чем арендует их. Половину заработанного будет отдавать главе КП и его заместителю, а половину оставлять себе.

Неправомерную выгоду за организацию этой схемы Трубицын не захотел брать напрямую и направил его к своему доверенному лицу – заместителю главы другого КП "Киевское наследие". Позже произошла передача взятки и заместитель руководителя КП отдал эти деньги "по адресу" – следствие считает, что они шли Трубицыну и главе КП "Городской магазин".

Во второй раз получением денег от разоблачителя должно было заниматься другое доверенное лицо депутата. В тот момент его "на горячем" и поймало НАБУ.

Напомним: Трубицина задержали 9 февраля. НАБУ и САП заподозрили его в получении 1,26 млн грн от частного предпринимателя якобы при содействии в организации розничной торговли в столице – речь идет об установлении МАФов.

На данный момент под стражу с альтернативой выхода под залог отправили уже пятерых участников преступления. Судьба шестого еще решается.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд избрал меру пресечения депутату Владиславу Трубицину. Его взяли под стражу с альтернативой внесения залога в размере почти 15 млн грн. В СИЗО отправили и других участников схемы.