НАБУ и САП сообщили о подозрении чиновнику СБУ Артему Шило: обвиняют в схеме завладения почти 95 млн грн 'Укрзализныци'

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении семи лицам, которые, по данным следствия, причастны к схеме завладения 94,8 млн грн "Укрзализныци" при закупке трансформаторов. Среди них – советник Офиса президента, а в дальнейшем – сотрудник Службы безопасности Украины.

Об этом 3 апреля сообщили в САП и НАБУ. Как отмечается, о подозрениях сообщили детективы НАБУ 2-3 апреля при процессуальном руководстве прокуроров САП.

Среди подозреваемых (должности указаны на время совершения преступления):

– руководитель организованной группы, советник Офиса президента Украины, а в дальнейшем – сотрудник СБУ (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины);

– два участника организованной группы (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины);

– первый заместитель директора Филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзалізниця" (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины);

– заместитель директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзалізниця" (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины);

– посредник, действовавший от имени компании-поставщика (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины);

– сотрудник СБУ (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами АО "Укрзалізниця".

В июне-декабре 2022 года ее руководитель через подконтрольных должностных лиц обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов.

В ходе расследования стало известно, что трансформаторы были приобретены по завышенной цене. Кроме того, в качестве основания для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями соучастниками использовано письмо СБУ "Об угрозах государственной безопасности", а связи как компании, которая "выиграла" тендер, так и ее контролера с РФ намеренно проигнорированы, сообщили правоохранители.

Также стало известно, что трансформаторы закупались через зарегистрированную в Болгарии фирму-прокладку у узбекского производителя, которым частично владеют юридические лица из страны-агрессора, и перепродавались "Укрзализныце" по вдвое завышенной цене. Как следствие, "УЗ" понесла убытки на сумму 94,7 млн грн, которыми завладели участники преступления.

Руководитель группы и три других лица задержаны, решается вопрос об избрании подозреваемым мер, говорится в сообщении САП.

Напомним, по данным СМИ, подозрение среди других получил Артем Шило – бывший советник руководителя ОП, чиновник СБУ.