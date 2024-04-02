НАБУ и САП задержали чиновника СБУ Артема Шило: обвиняют в схеме завладения почти 95 млн грн УЗ на закупках

В Украине разоблачили организованную группу, завладевшую почти 95 млн грн АО "Укрзалізниця" на закупке трансформаторов во время военного положения. Среди задержанных оказался ее глава – бывший советник Офиса президента и чиновник СБУ Артем Шило.

Имя подозреваемо раскрыл журналист Олег Новиков, который ведет паблик о делах НАБУ/САП. В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о разоблачении ОГ 2 апреля.

Следствием установлено, что она была создана в 2021 году для контроля за денежными средствами УЗ. С июня по декабрь 2022 года руководитель группы через подконтрольных должностных лиц АО "Укрзалізниця" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов.

"Поставка трансформаторов происходила по завышенной стоимости. В качестве основания для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями использовано письмо "О угрозах государственной безопасности". В то же время руководитель ОГ умышленно проигнорировал гражданство контролера компании, которая "выиграла" тендер, и его связи с РФ", – сообщает САП.

Установлено, что сами трансформаторы закупались через фирму-прокладку у производителя, которым частично владели юридические лица из страны-агрессора России, а затем перепродавались УЗ по вдвое завышенной цене.

В результате такой схемы "Укрзалізниця" понесла убытки на сумму 94,8 млн грн, которыми завладели участники преступления.

"Сейчас задержаны лидер, соорганизатор и два участника организованной группы. Предварительная правовая квалификация: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины", – отметили в САП.

Там подчеркнули, что согласно ч. 1. ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно об Артеме Шило

Артем Шило – сын покойной Ольги Шило, завкафедры уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого (Харьков). Его мать входила в редколлегию журнала "Вестник уголовного судопроизводства" вместе с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым.

В СБУ Артем Шило работал с 2012 года, с 2016-го – в департаменте противодействия киберпреступлениям. В 2021-м уволился и стал внештатным советником ОП. Летом 2022 года вернулся в СБУ как руководитель главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма.

В анонимных публикациях Шило обвиняли в воровстве денег с банковских счетов, якобы совершенных с помощью хакеров, чью деятельность и контролировал возглавляемый им департамент. Как писали "Наші гроші", никаких "доказательств коррупции не было, но его семья не бедствовала". В частности, расследователи "Схем" обнаружили, что она имеет особняк под Киевом, оформленный на отца, тоже работавшего в СБУ. Речь идет о коттедже в "Золоче" (село Вишенки) в Бориспольском районе.

В 2022 году о Шило заговорили в "Укрзалізниця". Журналисты со ссылкой на источники назвали его связанным с Евгением Лященко – бывшим руководителем "Медиа группы Украина" Ринатом Ахметовым, который в 2021 году был назначен членом правления УЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом месяце в Украине разоблачили семь человек на завладении 117 млн грн "Укрзалізниця". Среди подозреваемых – бывший заместитель директора филиала "Центр обеспечения производства" УЗ Алексей Онисимюк.

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