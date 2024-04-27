На Житомирщине задержали учителя, которого подозревают в убийстве и ранении бывших учеников. Фото

В селе Луковец Житомирской области вечером 25 апреля между двумя несовершеннолетними и учителем произошел конфликт, который перерос в поножовщину. Один 17-летний парень погиб, его друг-сверстник попал в больницу.

23-летний учитель подозревается в умышленном убийстве (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК) и покушении на убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК). Ему грозит от 15 лет до пожизненного, сообщило на официальном сайте Главное управление Национальной полиции Украины в Житомирской области.

О преступлении правоохранителей уведомила жительница села. Она заявила, что недалеко от местного магазина двое юношей получили ножевые ранения. На место происшествия немедленно прибыли медики и следственно-оперативная группа.

Оказалось, что двое парней приехали к своему бывшему учителю, чтобы выяснить отношения. Один из несовершеннолетних обвинил мужчину: якобы тот ухаживал за его девушкой. "Разборки" переросли в драку, во время которой 23-летний мужчина взял нож и начал наносить удары оппонентам.

Для 17-летнего жителя поселка Хорошев ранение стало смертельным. За жизнь его сверстника, жителя села Краевщина, борются медики.

Учителя разыскали по месту жительства и задержали. Копы также нашли и отправили на экспертизу вероятное орудие преступления – нож.

Фигуранту официально объявлено о подозрении по двум статьям УК. Если суд докажет вину, мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет либо пожизненное заключение.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Харькове сотрудники Нацполиции задержали 53-летнего местного жителя, застрелившего из ружья свою жену и 28-летнюю дочь. Злоумышленник скрывался на крыше одной из многоэтажек в Слободском районе города.

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