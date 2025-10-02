Во Львове произошел мощный взрыв в квартире: есть разрушения, пострадала женщина. Фото

В квартире на улице Кокорудзы, 12 во Львове произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадала женщина, которой оказывают медицинскую помощь, также повреждены соседние квартиры.

Видео дня

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко. Чиновник подчеркнул, что информация о пострадавших школах не соответствует действительности.

По предварительным данным, взрыв разрушил одну квартиру, а в соседних помещениях выбило окна. На месте происшествия работают службы ГСЧС, полиция, а также городские чиновники – глава района и руководитель департамента ЖКХ.

Из соображений безопасности газоснабжение в доме перекрыли. Учеников соседней школы временно эвакуировали во двор из-за звука взрыва, однако угрозы для них не было.

Причины инцидента выясняет следствие.

