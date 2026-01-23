На Житомирщине в пожаре погибли 32-летняя женщина и двое ее детей: детали трагедии. Фото и видео

Ночью, 23 января, в одном из населенных пунктов на Житомирщине произошел пожар в жилом доме. В результате трагедии погибли 32-летняя женщина и двое ее детей, 2-летнему малышу удалось выжить.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины Житомирской области. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства возникновения возгорания.

Что известно

По имеющейся информации, сообщение о пожаре в частном доме н.п. Козиевка поступило в Службу спасения после двух часов ночи.

На месте происшествия спасатели увидели, что огонь полностью охватил жилой дом площадью 85 квадратных метров. Для скорейшей ликвидации пожара к тушению привлекли дополнительные силы и технику ГСЧС.

"В ходе ликвидации пожара пожарные обнаружили тела 32-летней женщины и ее двух детей (4 и 5 лет). Также в больницу был госпитализирован ее третий ребенок в возрасте 2 лет", – говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали возгорание, но, к сожалению, огонь полностью уничтожил дом.

Для укрощения огня были привлечены семь спасателей и две единицы специальной техники.

"Сейчас все обстоятельства устанавливаются офицером-спасателем общины", – указано в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, в начале января в Шевченковском районе Киева произошел масштабный пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!