В Киеве пожар в частном доме унес жизнь мужчины. Подробности, фото и видео

В Шевченковском районе Киева произошел масштабный пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в пятницу, 2 января, в 04:50 к ним поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе.

На улице Рижской произошло возгорание в одноэтажном частном жилом доме.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь успел распространиться на крышу здания.Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. В 06:16 пожар ликвидировали на площади 150 квадратных метров", – уточнили в ГСЧС.

