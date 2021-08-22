На Житомирщине в ДТП погибли отец и 10-летняя дочь: авто превратилось в груду металла. Фото
В Житомирской области вблизи города Малин (возле села Ризня) в воскресенье, 22 августа, около 3 часов ночи произошла смертельная авария. На трассе М-07 Киев – Ковель столкнулись два авто – Daewoo Lanos и Audi.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Житомирской области, предварительно известно, что Audi двигался по главной дороге, когда на нее выехал Daewoo. От удара последнее транспортное средство буквально разорвало (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В ДТП погибли 38-летний киевлянин – водитель Daewoo Lanos и его 10-летняя дочь. О состоянии здоровья 37-летнего мужчины, который был за рулем Audi, данных нет.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Все причины аварии и обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцке напротив областной детской больницы сбили 7-летнего мальчика. В результате аварии ребенок получил травму.