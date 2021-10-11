На свободе не пробыл и недели: суд постановил взять под стражу 'смотрящего' за Лукьяновским СИЗО

Обвиняемого в смертельной аварии в Киеве 26-летнего Кирилла Островского снова взяли под стражу после того, как 5 октября вышел из Лукьяновского СИЗО. Его называют "смотрящим" за этим учреждением, при этом на свободе он пробыл несколько дней.

Ходатайство прокурора с требованием безальтернативно взять мужчину под стражу приняла судья Печерского райсуда столицы Кристина Константинова. Об этом написал Виталий Губин в Facebook.

"Постановила удовлетворить ходатайство прокурора и безальтернативно взять под стражу 26-летнего Кирилла Островского. На свободе он после сенсационного освобождения в ночь на 5 октября не пробыл и недели", – отметил он.

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В Telegram-канале Киевской городской прокуратуры подчеркнули, что по их ходатайству Островский был взят под стражу сроком до 9 декабря 2021 года.

"11 октября Печерский районный суд столицы, удовлетворив ходатайство прокурора, применил к мужчине безальтернативную меру пресечения", – говорится в сообщении.

Напомним: Кирилла Островского отправили в Лукьяновское СИЗО за аварию, случившуюся 24 июля 2018-го на бульваре Леси Украинки в столице. Там на пешеходном переходе Hummer, которым управлял на тот момент 23-летний Кирилл, сбил 10-летнюю Настю Артемову. Внедорожник протянул ребенка по дороге еще 50 метров, девочка умерла в карете скорой помощи. В то же время парень пытался скрыться с места ДТП, однако его задержали другие водители.

Погибший ребенок приезжал в Киев вместе с мамой из Подмосковья, чтобы принять участие в мероприятии церкви "Возрождение". Что интересно, в январе 2020 года мама Насти попросила суд смягчить меру пресечения Островскому. Женщина говорила, что молится за него, а также считает, мол, ДТП произошло по неосторожности.

Кирилл Островский в прошлом был боксером, а на момент аварии – предпринимателем, занимался выпечкой низкокалорийных сладостей. Подробнее о нем читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе прошлого года СМИ писали, что в Лукьяновском СИЗО Киева изменился "смотрящий", которым стал Кирилл Островский. Его дядя – известный в криминальном мире Киева мужчина по прозвищу Саша Оболонский. На него якобы и был зарегистрирован Hummer, на котором парень сбил ребенка.