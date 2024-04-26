Объяснил 'содержанием матери': на Закарпатье мужчина отказался от мобилизации и получил приговор суда

На Закарпатье мужчина, получивший повестку и письменно отказавшийся от мобилизации, получил три года тюрьмы. Он объяснил, что уклонился из-за того, что содержит мать, и раскаялся в виновном.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области. По материалам суда, в декабре 2023 года мужчина был признан пригодным к службе в армии.

На следующий день ему пытались вручить повестку для отправки в воинскую часть, однако мужчина категорически отказался и написал об этом письменное заявление.

На суде мужчина признал вину. Он пояснил, что "письменно отказался от прохождения военной службы по личным обстоятельствам, в частности, из-за наличия на содержании матери", и "раскаялся в содеянном".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и дал ему три года лишения свободы.

Приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Черкасчине суд дал три года тюрьмы мужчине, который отказался получать повестку. Прокурор доказал, что фигурант был признан пригодным и отсрочки от призыва не получал.