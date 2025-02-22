На Житомирщине горел частный жилой дом: погибли четыре человека, из которых двое детей. Фото

В субботу, 22 февраля, в Житомирской области произошла трагедия. В селе Заможное сгорел частный жилой дом.

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Об этом сообщили в региональном ГСЧС. Отмечается, что в результате пожара погибли четыре человека, из которых двое детей.

"Во время тушения огнеборцы обнаружили тела 4 человек, из которых двое детей. Также пострадал мужчина, который госпитализирован в медицинское учреждение", – говорится в сообщении ГСЧС.

На месте работали 16 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Сумах в результате пожара в общежитии утром 20 февраля погиб младенец. В одной из комнат произошло возгорание, когда там находилась бабушка с двумя девочками в возрасте двух лет и восьми месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровно двое малолетних детей 2019 и 2016 годов рождения отравились угарным газом. Детей госпитализировали в областную больницу.

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