На Черниговщине убили лося: лесник засек четырех мужчин, один умер при попытке бегства. Детали и фото

В Черниговской области группа мужчин незаконно охотилась на лося. За убийство животного задержаны трое мужчин, среди которых егерь лесничих угодий.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе, происшествие случилось в лесу около села Смолянка Олишевской территориальной общины. Лесник с напарником застали браконьеров во время разделывания туши.

Мужчины пообещали показать лесничим документы, но стали убегать и скрылись на авто. Во время бегства один из них скончался. Позже на место ЧП прибыли полицейские, которые изъяли мясо животного, оружие и другие вещественные доказательства. По предварительным данным, убитому лосю было около двух лет.

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Следствие определило всех браконьеров. Трое из мужчин жители Киевской области. Четвертым оказался егерь этих же угодий. По показаниям свидетелей, застрелил лося мужчина 1973 года рождения, который и скончался при попытке побега.

Продолжается следствие, начато уголовное производство по ч.1 ст. 248 УК – незаконная охота. Им грозит штраф от 17 000 до 51 000 гривен, общественные работы на срок от 160 до 240 часов или лишение свободы на срок до трех лет.

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