На Житомирщие мужчина разрушил могилу военного, его задержали. Фото

В Житомирской области мужчина совершил надругательство над могилой украинского защитника, повредив крест, надгробие и фото погибшего воина. Свои действия правонарушитель объяснил якобы ревностью.

Случай произошел в Романовской громаде в ночь на 23 марта. Об этом рассказали в Главном управлении Нацполиции в регионе.

О повреждении могилы сообщила 62-летняя мать погибшего. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №5 (Чуднов) Житомирского райуправления.

На месте захоронения военного правоохранители зафиксировали поврежденные деревянное надгробие, металлический крест, рамку с фотографией покойного, флагштоки, на которых крепились флаги. Также на территории кладбища была хаотично разбросана погребальная атрибутика.

В ходе расследования полицейские выяснили, что 22 марта вечером к кладбищу пришел 39-летний житель этой же громады, который совершил надругательство над могилой воина.

"Свои действия объяснил ревностью: мол, бывшая жена его покинула и начала новые отношения с военным. То, что мужчина погиб, не усмирило его гнев и фигурант таким образом решил отомстить", – говорится в сообщении.

Полицейские проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины. За такие действия жителю Романовской громады может грозить ограничение свободы сроком от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в Киеве правоохранители задержали двух девушек, устроивших танцы на могилах защитников Украины. Событие произошло 24 августа на Лесном кладбище.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!