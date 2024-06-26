На Винниччине в ДТП с грузовиком погиб 17-летний мотоциклист. Фото

В поселке Теплик Винницкой области 25 июня в ДТП разбился 17-летний парень. Он, находясь за рулем мотоцикла, допустил столкновение с грузовым авто.

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Пострадала также 15-летняя пассажирка мотоцикла FORTE. Установлено, что 49-детний водитель грузовика MAN был трезв, в аварии он не травмировался. Деталями на официальном сайте поделилась пресс-служба Главного управления Национальной полиции Винниччины.

Несовершеннолетний мотоциклист двигался по второстепенной дороге. Предварительно, парень врезался в авто. От полученных травм он умер на месте происшествия, а его 15-летняя пассажирка попала ​​в больницу.

Транспортные средства помещены на арестплощадку. Все обстоятельства аварии и ее причины устанавливаются.

По факту происшествия следователи расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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