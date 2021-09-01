На Запорожье водитель сбил полицейского и влетел в дерево. Фото и видео

В поселке Михайловка на Запорожье выпивший мужчина, управляя Mazda, наехал на полицейского, после чего врезался на авто в дерево. В этот момент в салоне была несовершеннолетняя пассажирка, которая тоже пострадала.

Инцидент произошел около 11:00 во вторник, 31 августа. Нарушителя, которому 71 год, задержали и должны избрать меру наказания, сообщает сайт НПУ в области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в тот день правоохранители остановили Mazda за нарушение ПДД. За рулем был местный житель 1950 г. р., к тому же в состоянии алкогольного опьянения. Рядом на пассажирском сиденье находилась 13-летняя девушка.

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Полицейские предложили мужчине пройти освидетельствование в медицинском учреждении. Однако он категорически отказался, закрылся в салоне, завел двигатель и направил авто на копа.

В результате старший сержант полиции оказался на капоте транспортного средства. Водитель же продолжал набирать скорость и проехал еще около 5 км. Остановилась Mazda, когда врезалась в дерево.

Сотрудник полиции получил тяжелые телесные повреждения – перелом обеих ног. А в несовершеннолетней пассажирки медики диагностировали сотрясение головного мозга средней степени тяжести.

Пенсионера-нарушителя задержали, а впоследствии, по согласованию с Михайловским отделом Васильевской окружной прокуратуры, сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по нескольким статьям. А именно: ч. 3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют им в состоянии опьянения) Уголовного кодекса. Строжайшая санкция по этим статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Кроме этого, в деле открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины. За совершение этого преступления фигуранту грозит лишение свободы на 9-15 лет или пожизненное.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа в Кривом Роге мужчина подорвал гранату. В результате ЧП пострадал сам подрывник и трое полицейских, которые пытались его остановить.