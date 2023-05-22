На Запорожье пьяная мать избила годовалого сына за капризы во время купания

В Запорожской области горе-мать жестоко избила своего годовалого сына, который капризничал во время процедуры купания. Поскольку женщина была выпившая и вела себя неадекватно, ребенок хныкал, всячески избегал мытья, что привело женщину в гнев.

Видео дня

В результате она нанесла несколько ударов по голове малыша рукой, а затем применила электрический шнур от бытового прибора. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской прокуратуры.

Как отметили правоохранители, злоумышленница, несмотря на свой молодой возраст, уже имеет статус многодетной матери. Теперь ей предстоит ответить за свое поведение перед судом.

"Проводится досудебное расследование по ст. 127 ч.1 УК Украины (пытки). Согласно этой статье, виновнице грозит от трех до пяти лет лишения свободы", – указано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бердичеве пьяная женщина начала лупить младенца, который громко плакал в коляске. Прохожие начали делать замечания, но горе-мать оказалась не совсем трезвой и не прекращала издеваться над младенцем, тогда нераводушные жители вызвали полицию.

А в Днепропетровской области 3-летней девочке пришлось делать трепанацию черепа, чтобы спасти после избиения матерью. Женщина предстала перед судом за свою жестокость.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!