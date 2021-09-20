На Запорожье мужчина избил до смерти своего сына. Детали трагедии и фото

В Мелитопольском районе на Запорожье задержали 51-летнего мужчину по подозрению в смертельном избиении сына. При распитии спиртного между ними возникла ссора, во время которой отец нанес 28-летнему потомку несколько ударов в голову.

Преступление произошло 16 сентября в селе Владимировка на территории Якимовской территориальной общины. А о смерти молодого человека сообщили из другого села уже на следующий день, информирует пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

В частности, в одном из домов в Великой Терновке правоохранители обнаружили тело сельчанина 1993 года рождения с телесными повреждениями. По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть человека была насильственной.

Следователи установили причастность к преступлению отца погибшего. Оказалось, что между мужчинами за распитием алкогольных напитков возникла внезапная ссора, во время которой отец нанес сыну несколько ударов в область головы. Последний поехал в соседнее село к своему родственнику, в доме которого потом умер.

Правоохранители задержали 51-летнего жителя села Владимировка. Ему сообщено подозрение в преступлении по признакам ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено от 7 до 10 лет лишения свободы. Меру пресечения подозреваемому изберет суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе нетрезвый мужчина после ссоры с женой переехал ее микроавтобусом. Без матери остались маленькие дети. Подробнее о трагедии читайте в материале.