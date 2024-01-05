На Запорожье ликвидировали канал наркотрафика: изъят 'товар' на 55 млн грн. Фото

Правоохранители на Запорожье ликвидировали канал межрегионального сбыта наркотиков. В рамках следственных действий изъята партия "товара" на 55 млн грн.

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Об этом сообщили в Telegram Офиса генерального прокурора. Отмечается, что преступная группа сбывала метадон, каннабис и PVP. "Товар" продавали по частям через наркозависимых жителей Запорожской и других областей Украины, зарабатывая таким образом ежемесячно более 1 млн грн.

Правоохранители провели обыски в месте жительства организаторов, их автомобилях и гаражных помещениях. По результатам следственных действий было изъято 36,5 кг метадона, 5,5 кг вероятно психотропного вещества PVP, 2 кг каннабиса элитных сортов, денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные весы, зиппакеты.

В настоящее время всем организаторам сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей.

Напомним, в конце декабря стало известно, что с начала полномасштабной войны СБУ обезвредила более 60 преступных наркогруппировок. Они занимались контрабандой тяжелых наркотиков в Европейский Союз через Украину. У злоумышленников изъяты оптовые партии "товара" почти на 2 млрд в гривневом эквиваленте.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Нацполиции сообщили о разоблачении международного наркосиндиката, действовавшего на территории трех регионов Украины, в частности в Киеве. Группировка из 44 участников была привлечена к "бизнесу", который приносил 135 млн грн прибыли в год.

– Также в столице разоблачили четырех работников известной сети аптек, продававших наркосодержащие препараты без рецептов. Во время обысков у них изъяли 6680 таблеток с кодеином.

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