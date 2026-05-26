На Запорожье российские оккупанты замучили ребенка, еще троих – незаконно осудили: что известно

София Закревская
Криминальные новости
В Запорожской области российские захватчики замучили до смерти одного ребенка. Место его захоронения до сих пор остается неизвестным.

Еще трое несовершеннолетних были незаконно осуждены оккупационными "властями" и находятся в местах лишения свободы. Об этом 25 мая, в Международный день пропавших без вести детей, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Артем Кисько.

Кроме того, восемь детей были принудительно вывезены в другие регионы и на территорию РФ.

"Особенно больно сегодня вспоминать детей, чьи судьбы искалечила война. Тех, что исчезли во время оккупации или были принудительно вывезены. Для многих семей ожидание до сих пор продолжается", – написал полицейский.

По словам Кисько, с начала полномасштабного вторжения полицейскими Запорожской области разыскано 112 детей, пропавших без вести во время боевых действий. На данный момент не полностью установлена судьба 22 детей.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия унесла жизни 791 украинского ребенка. Это лишь официальные цифры, а количество погибших несовершеннолетних может быть значительно больше.

