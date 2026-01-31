На Закарпатье мужчина изнасиловал 16-летнюю подругу своего сына: его задержали. Фото

На Закарпатье правоохранители задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении 16-летней девушки. По данным следствия, преступление произошло ночью 30 января.

Потерпевшая находилась в гостях у подруги и ночевала в квартире, где кроме нее живут подозреваемый и его сын. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Несовершеннолетняя накануне пришла к знакомой с намерением остаться на ночлег. В доме также проживал отец подруги – именно он, по версии следствия, ночью напал на девушку и совершил изнасилование, воспользовавшись тем, что она спала.

Потерпевшая сопротивлялась и смогла вырваться, после чего немедленно связалась с родными и обратилась в милицию. Во время проверки установлено, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Девушку допросили в специализированном центре по модели "Барнахус" с участием психолога – она сообщила, что мужчина пытался ее запугать, однако это не остановило ее от немедленного обращения за помощью. Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование несовершеннолетней. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Ювенальный прокурор уже готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Сейчас продолжается дальнейшее досудебное расследование, в рамках которого правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде от 7 до 12 лет лишения свободы.

