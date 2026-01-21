Изнасиловал жительницу Киевской области: полицейские установили личность российского военного преступника. Фото

Правоохранители установили личность еще одного российского военного, который причастен к военным преступлениям на Киевщине. Оккупант весной 2022 года изнасиловал жительницу Бучанского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Преступнику грозит длительный срок заключения.

Военные преступления оккупантов

"Работники уголовного розыска Нацполиции, следователи полиции Киевщины во взаимодействии с ГУР МОУ установили личность военного РФ, который весной 2022 года совершил насилие в отношении одной из жительниц Киевской области. Россиянину инкриминируются военные преступления", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, было установлено, что в конце марта 2022 года, во время оккупации Бучанского района Киевской области, в одном из домов была изнасилована 36-летняя местная жительница одного из сел громады. Угрожая женщине расстрелом, россиянин совершил над ней надругательство.

В результате кропотливой работы правоохранители идентифицировали личность насильника. Им оказался командир взвода 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии восточного военного округа РФ, капитан, уроженец одного из сел Ульяновской области, 1989 года рождения.

Оккупанту заочно сообщено о подозрении. Продолжается работа, направленная на привлечение военного преступника к наказанию.

Как сообщал OBOZ.UA, следователи Нацполиции установили личности еще пятерых российских военных, причастных к военным преступлениям на Киевщине. Злоумышленники убили 17 мирных жителей во время оккупации Бучи.

