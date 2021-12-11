На Закарпатье водитель скрылся после смертельного ДТП с подводой. Видео

В Закарпатской области 11 декабря микроавтобус Mercedes-Benz врезался в подводу. В результате столкновения два человека погибли, еще четверо получили травмы.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Водитель микроавтобуса скрылся с места ДТП (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Авария случилась около 18:20 на автодороге возле поселка Вилок.

Видео дня

Водитель Mercedes совершил столкновение с гужевым транспортом, а затем скрылся. Двое пассажиров повозки погибли, еще четверо были госпитализированы с телесными повреждениями.

Правоохранители разыскивают водителя микроавтобуса.

Также появилось видео с места аварии.

Внимание, 18+

Отметим, что за первые десять месяцев 2021 года (январь-октябрь) в Украине произошло 154 480 ДТП, в которых погибли 2 592 человека и 24 905 были травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ривненской области произошло столкновения между грузовиком, перевозившим древесину, и маршруткой. Одно из бревен пробило лобовое стекло последней.