Число жертв теракта на сессии сельсовета на Закарпатье возросло: в больнице скончался начальник ЦПАУ

В понедельник, 15 января, до двух увеличилось количество жертв взрыва гранат в сельсовете в селе Керецки Закарпатской области. От полученных травм в реанимационном отделении скончался еще один пострадавший – 47-летний депутат сельсовета.

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Он работал в Керецковской ОТГ на должности начальника ЦПАУ (Центра предоставления административных услуг). Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Заместитель председателя Мукачевского районного совета Роман Тарабий назвал имя погибшего – это внефракционный депутат Мирослав Нитка.

"При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту подрыва гранат депутатом Керецковского сельского совета Хустского района, который произошел 15 декабря 2023 года", – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства продолжается проведение ряда экспертиз. После получения результатов будет определена окончательная правовая квалификация действий подрывника.

Напомним, что ранее в больнице скончался один из раненых из-за взрыва гранат в сельсовете. 55-летний депутат Виктор Прядиля из села Березники ушел из жизни в больнице Свалявы. Перед этим врачи ему ампутировали ногу, мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 декабря прошлого года на Закарпатье в здании Керецковского сельсовета депутат подорвал гранаты. Вследствие взрыва 26 человек получили ранения. Это происшествие расследуют как террористический акт.

– По данным СМИ, гранату на заседании сельсовета взорвал Сергей Батрин, депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга народа". В тот момент депутаты рассматривали вопрос принятия бюджета на 2024 год.

– Уже на следующий день после взрыва мужчине сообщили о подозрении. Ему инкриминируют совершение теракта, за что депутату грозит до 12 лет тюрьмы.

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