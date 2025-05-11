На Закарпатье вблизи границы обнаружили второе тело человека за неделю. Фото

В горной местности Закарпатья пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины. Это уже второй погибший человек, найденный за эту неделю.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Тело нашли в субботу, 10 мая, на подножии горы Поп Иван Мармарошский, примерно в километре от украинско-румынской границы.

Погибшего обнаружили в труднодоступном районе, куда сложно добраться из-за сложного рельефа. На место происшествия немедленно вызвали спасателей и следственно-оперативную группу полиции для установления обстоятельств гибели и личности мужчины.

Это уже второе подобное сообщение за неделю. Обстоятельства указывают на возможную попытку незаконного пересечения государственной границы. Правоохранители выясняют все детали инцидента.

"Сегодня, на подножии горы Поп Иван Мармарошский, пограничники Мукачевского отряда нашли тело неизвестного мужчины. Погибшего обнаружили в километре от государственной границы с Румынией, в труднодоступной горной местности. На место происшествия вызвали спасателей и полицию", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, 4 мая во время патрулирования пограничники обнаружили тело человека вблизи украинско-румынской границы. Инцидент произошел в горной местности на Закарпатье.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Государственной пограничной службы регулярно задерживают мужчин призывного возраста, которые нелегально пытаются покинуть Украину и сбежать за границу. Недавно в зоне ответственности Могилев-Подольского пограничного отряда был обнаружен житель Киева, который пытался в гидрокостюме переплыть реку Днестр и оказаться в Молдове.

Житель Одесской области спрятался в грузовой цистерне, наполненной подсолнечным маслом. Пограничники заметили на люке одного из отсеков цистерны специальные крепления, а затем обнаружили подвешенного на них мужчину, целью поездки которого был побег в Молдову.

Всего за три месяца 2025 года украинские пограничники в сотрудничестве с другими правоохранительными структурами ликвидировали более 110 преступных группировок, которые занимались организацией незаконного пересечения границы. В ГПСУ отметили, что количество попыток незаконно выехать из Украины уменьшается.

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