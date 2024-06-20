На Закарпатье в Тисе утонул 16-летний парень: детали трагедии. Фото

В Закарпатской области на реке Тиса утонул 16-летний парень. Трагическое событие произошло в поселке Королево Береговского района.

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Подросток погиб во время купания. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Для поиска несовершеннолетнего было привлечено Хустское водолазно-спасательное отделение. Специалисты обнаружили и достали тело ребенка из воды.

Отмечается, что в настоящее время в Волынской области продолжаются поиски мужчины, который 19 июня исчез во время купания на ставку в селе Гараджа Луцкого района. На месте работают водолазы ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, на реке Днестр в пределах Черновицкой области трое суток спасатели искали 15-летнего парня. Подросток пропал на воде, когда купался с друзьями.

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