На Буковине третьи сутки продолжаются поиски 15-летнего парня, пропавшего в Днестре: детали трагедии. Фото

На реке Днестр в пределах Черновицкой области третьи сутки спасатели ищут 15-летнего парня. Подросток исчез на воде, когда купался с друзьями.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Трагическое событие произошло 12 июня в селе Рухотин.

В тот день трое юношей пошли купаться на реку и стали тонуть. Одного из них спасли очевидцы.

Тело второго парня без признаков жизни позже обнаружили местные жители. Его течением унесло на расстояние около 1,5 км от места исчезновения.

"Третьего подростка до сих пор ищут. Вчера было пройдено около 18 км по руслу Днестра и прибрежной линии. Сегодня поиски продолжаются", – отметили в ГСЧС.

В частности, 14 июня на месте работали около 40 спасателей и 15 полицейских. Было привлечено девять единиц техники и восемь плавсредств от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, и пять единиц – от Национальной полиции. К поискам также подключилось местное население.

Как сообщал OBOZ.UA, на Хмельнитчине во время купания на водоеме утонули двое подростков. Трагический случай произошел 2 мая в селе Сутковцы.

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