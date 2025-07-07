На Закарпатье в горах вблизи границы пограничники обнаружили тело мужчины

В понедельник, 7 июля, сотрудники ГПСУ обнаружили тело человека в горах на Закарпатье недалеко от границы. Причины смерти, а также личность погибшего будет установлена после проведения соответствующих экспертных исследований.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Об обнаружении тела пограничники проинформировали представителей полиции.

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"Сегодня во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы военнослужащие отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда обнаружили тело неизвестного мужчины", – говорится в сообщении ГПСУ.

Пограничники отметили, что во время военного положения возросло количество случаев, когда погибают лица, которые пытаются незаконно пересечь границу.

Речь преимущественно о мужчинах мобилизационного возраста, которые по указаниям организаторов незаконной переправки лиц через границу самостоятельно выбирали маршруты через опасные труднопроходимые участки.

"Такие мужчины могут стать жертвой непогоды, сложного рельефа, стремительных течений, диких животных. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину пограничники Западного регионального управления обнаружили в горах почти два десятка тел погибших мужчин", – резюмировали ситуацию в ГПСУ.

Недавно в Раховском районе Закарпатской области, в горах во время прохождения туристическим маршрутом в районе долины Драгобрат со снежного карниза сорвался житель Киева. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.

Ранее тело мужчины в Тисе обнаружили пограничники во время мониторинга границы с Румынией. Утопленник находился в воде в 30 метрах от украинского берега.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатской области разоблачили очередной канал незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через границу с Венгрией. К такой бизнес-схеме был привлечен несовершеннолетний местный житель.

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