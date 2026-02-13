На Закарпатье в дом полицейского бросили гранату: произошел взрыв

В ночь на 13 февраля в Виноградове Закарпатской области прогремел взрыв на территории частного домовладения. Неизвестный бросил в дом гранату.

Видео дня

В атакованном злоумышленником доме живет полицейский с женой, двумя дочерьми и родителями. Подробности сообщили в полиции Закарпатья.

Что известно

Сообщение о взрыве в частном секторе Виноградова поступило на спецлинию 102 ночью.

"Предварительно установлено, что неизвестный бросил в дом гранату. В доме проживает сотрудник полиции вместе со своей семьей. На момент взрыва в доме находились жена и две дочери милиционера, а также родители. Никто из них не пострадал", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в результате взрыва был поврежден фасад дома и окна.

Сотрудники Главного управления Нацполиции в Закарпатской области провели первоочередные следственные действия на месте инцидента и изъяли ряд вещественных доказательств.

Событие квалифицировали по ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 263 УК Украины — хулиганство с использованием оружия и незаконное обращение с оружием .

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника.

"Полиция обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о происшествии, сообщить по номеру 102 или в ближайшее подразделение полиции", – указано в сообщении полиции региона.

Ранее стало известно, что на Полтавщине опекуншу подозревают в пытках младших сестер.

По данным следствия, 30-летняя женщина издевалась над своими младшими сестрами 13 и 16 лет. Подозреваемая заставляла девушек двое суток стоять на коленях без еды и сна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!