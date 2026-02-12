Двое суток на коленях без еды: на Полтавщине опекуншу подозревают в пытках младших сестер. Фото

На Полтавщине правоохранители расследуют дело о жестоком обращении с детьми. 30-летняя женщина издевалась над своими младшими сестрами 13 и 16 лет, над которыми она имела опеку. По данным следствия, подозреваемая заставляла девушек двое суток стоять на коленях без еды и сна.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора. По результатам экспертиз, "опекунша" получила подозрение в пытках.

Обстоятельства инцидента

По данным прокуратуры, инцидент произошел в сентябре 2025 года. Девушки "провинились" тем, что без разрешения съели сладости. За это опекунша их жестоко наказала.

Она избила их металлической лопаткой для обуви, оставив многочисленные синяки и ссадины на теле и головах девочек.

После чего женщина заставила своих младших сестер стоять на коленях в углу на гречке с солью. Двое суток она держала их на коленях без еды, ограничивала во сне и физиологических потребностях.

Девушкам удалось сбежать из дома, когда опекунки не было рядом. Правоохранители разыскали их в Полтаве. Сейчас потерпевшие уже дали показания в специализированном центре "Барнахус".

Что грозит подозреваемой

По результатам экспертиз опекуну сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки). Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Как отметил руководитель Полтавской областной прокуратуры Евгений Гладий, опекун обязан обеспечивать своих подопечных детей необходимыми условиями для жизни, обучения и развития, защищать их права и интересы.

"В этой ситуации наоборот – от неправомерных действий опекунки двух сестер защищают ювенальные прокуроры. Законодательством каждому ребенку гарантируется право на свободу и личную неприкосновенность. А дисциплина и порядок в семье должны основываться на взаимоуважении и исключать любое унижение чести и достоинства ребенка", – подчеркнул прокурор.

В Офисе генпрокурора отметили, что этот случай стал частью масштабной проверки семейных форм воспитания.

По поручению Генерального прокурора в Украине создано 45 межведомственных групп. Сейчас проверено уже более 700 семей, воспитывающих детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также 281 детское учреждение. В целом мониторинг охватил более 26 тысяч детей.

Как сообщал OBOZ.UA, воспитательнице детского дома семейного типа на Киевщине сообщили о подозрении в пытках. Она систематически издевалась над пятью малолетними воспитанниками. За содеянное 50-летней матери-воспитательнице грозит до 15 лет лишения свободы.

