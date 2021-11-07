На Закарпатье в больницу попали двое мужчин с огнестрельными ранениями: их оперировали всю ночь

В городе Мукачево Закарпатской области ночью в воскресенье, 7 ноября, произошла стрельба. В результате инцидента были ранены двое мужчин.

Возраст пострадавших – 27-28 лет, сообщает Mukachevo.net. С огнестрельными ранениями их госпитализировали в местную Больницу святого Мартина.

За жизнь мужчин боролись медики, хирургическое вмешательство длилось всю ночь. Состояние одного из потерпевших, получившего пулю в плечо, средней тяжести.

Второго гражданина ранили в легкие. Он в тяжелом состоянии и находится в реанимационном отделении.

Все обстоятельства и причины стрельбы в Мукачево выясняются. Официальных комментариев по поводу инцидента от правоохранительных органов пока нет.

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