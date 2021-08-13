На Закарпатье столкнулись грузовик и три легковых авто, среди пострадавших – дети. Фото и видео

В Закарпатской области 12 августа столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Об этом пишет Mukachevo.net. Авария случилась на трассе Киев-Чоп в районе поселка Кольчино, что под Мукачево (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что пострадавшим детям 8 и 11 лет. Их и еще одну женщину госпитализировали.

Видео дня

Правоохранители выясняют все детали ДТП.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, что в июне в аварии на Закарпатье погибли два человека. Столкновение двух легковых автомобилей также произошло на трассе Киев-Чоп.

А в конце июля тоже в Закарпатской области на автомобиле разбился полицейский вместе с женой и 12-летним ребенком.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2020 года на Закарпатье столкнулась фура с легковушкой. Тогда четыре человека погибли на месте.