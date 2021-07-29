На Закарпатье в ДТП погиб полицейский с женой и ребенком

В дорожно-транспортном происшествии в Закарпатской области погиб 40-летний полицейский вместе с женой и 12-летним ребенком. Сергей Савчук был сотрудником Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook. Мужчина был старшим оперуполномоченным.

Авария случилась утром 29 июля, но других подробностей полиция не уточнила.

"Жизнь 40-летнего старшего оперуполномоченного управления стратегических расследований в Закарпатской области преждевременно оборвалась сегодня утром в результате ДТП. В ужасной аварии погибли его жена и 12-летний ребенок", – подчеркнули в ведомстве.

Также уточняется, что Савчук прослужил в правоохранительных органах более 20 лет, боролся с организованными преступными группировками и раскрыл множество "схем". В Департаменте стратегических расследований выразили соболезнования родным погибших.

Отметим, что также в ДТП ранее погиб другой полицейский – 30-летний капитан Константин Колесников. Трагедия произошла по возвращению правоохранителя домой в Славянск в районе города Лиман Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля на Донбассе погиб 38-летний оперативник. Александр Корж попал в аварию, когда доставлял подозреваемого.