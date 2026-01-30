На Закарпатье произошло ДТП на Абранском перевале: погибли два человека. Фото

На Закарпатье на Абранском перевале произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух грузовых автомобилей и легковушки. В результате ДТП погибли два человека, пострадал ребенок.

Об этом сообщает ГУ НП в Закарпатской области. На месте работают правоохранители.

Подробности аварии

Отмечается, что сообщение об аварии на линию 102 поступило 30 января в 11:32.

"По предварительной информации, в результате аварии погибли два человека. Малолетнюю пассажирку легковушки доставили в больницу", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Мукачевского районного управления. Правоохранители осуществляют первоочередные следственные мероприятия и устанавливают обстоятельства аварии, о которых сообщат позже.

Движение транспорта на этом участке дороги сейчас затруднено.

Напомним, на Закарпатье произошло ДТП с автобусом, в котором дети ехали на зимний отдых в Карпаты. Из-за скользкой дороги транспортное средство слетело с трассы и перевернулось. Пострадали шестеро детей и взрослая женщина

Как писал OBOZ.UA, ранее в Черкасской области, вблизи Золотоноши, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. В результате аварии травмы получили 11 человек. Правоохранители открыли уголовное производство.

