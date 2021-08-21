На Закарпатье прогремел взрыв на АЗС: есть пострадавшие. Фото

В субботу, 21 августа, в городе Хуст в Закарпатской области в 10:45 прогремел взрыв на автозаправочной станции. В результате инцидента пострадали двое людей – работник АЗС и один из посетителей.

Как написали на странице Главного управления ГСЧС в Закарпатской области в Facebook, сообщение о происшествии в Службу спасения поступило в 11:15. Известно, что взорвалась газовоздушная смесь.

Взрыв не привел к дальнейшему возгоранию. На место ЧП оперативно прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

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Обоих потерпевших 1959 года рождения с ожогами госпитализировали. В медучреждении им оказывали необходимую помощь, а после отпустили для амбулаторного лечения, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Закарпатской области.

По предварительной информации, на АЗС проводили монтажные работы с использованием электросварочного аппарата. Взрыв могла спровоцировать искра и большое количество горюче-смазочных материалов, которые испарялись в окружающую среду.

В полиции отметили, что точную причину взрыва смогут назвать после проведения проверки в ходе расследования. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела, предварительная квалификация по ч. 1 ст. 272 УК Украины – нарушение правил безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью, которое причинило вред здоровью потерпевшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на улице Шмидта произошел взрыв в двухэтажном жилом многоквартирном доме. В результате инцидента погибли два человека.