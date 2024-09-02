На Закарпатье полицейский получил ожоги, когда спасал ребенка от агрессивного отца. Видео

В Раховском районе Закарпатской области 1 сентября сотрудник полиции получил ожоги рук и ног, когда приехал на вызов по поводу агрессивного поведения пьяного мужчины. Злоумышленник из-за ревности к жене угрожал поджечь себя, а также дом, в котором проживают еще несколько семей.

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Дебош нетрезвого мужчины угрожал его малолетнему сыну. Спасая его, коп травмировался, сообщила на официальном сайте пресс-служба Главного управления Национальной полиции на Закарпатье.

На место происшествия по вызову прибыл наряд правоохранителей Раховского районного отдела.

Нарушитель успел поджечь детскую коляску, вынес во двор газовый баллон и открыл вентиль в нем. Рядом с мужчиной был его маленький сын.

Чтобы не допустить травмирования ребенка, окружающих и самого злоумышленника, один из копов вел переговоры, другой, 21-летний полицейский, обошел дом, смог выхватить газовый баллон и отбросить его на безопасное для других людей расстояние. Однако в этот момент произошло возгорание. Правоохранитель получил ожоги конечностей.

Пьяного злоумышленника оперативно задержал другой полицейский. Никто из других присутствующих лиц не пострадал.

Следователи квалифицировали инцидент по ч. 2 ст. 342 УК (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей). Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы либо лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 31 августа российские оккупанты атаковали FPV-дроном полицейский автомобиль в Купянске Харьковской области. В авто находились трое копов, все получили осколочные ранения. Капитан полиции Александр Попович скончался в больнице.

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