На Закарпатье перевернулся пассажирский автобус с десятками людей: есть пострадавшие. Фото

На Закарпатье в Мукачевском районе утром в понедельник, 30 декабря, пассажирский автобус слетел в кювет и перевернулся вверх колесами. Вследствие ДТП госпитализировали девять человек.

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Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, сообщение об аварии в Службу спасения поступило в 07:35. ДТП произошло на автодороге местного значения между селами Залужье и Макарево.

По предварительным данным, автобус ПАЗ-3205, следовавший по маршруту Мукачево – Барбово, съехал с дороги в кювет и перевернулся.

В салоне было 25 пассажиров, из которых девятерых бригад экстренной медицинской помощи госпитализировали в Мукачевскую центральную районную больницу им. святого Мартина.

На месте работали спасатели 9-й и 11-й государственных пожарно-спасательных частей Мукачево, сообщили в ГСЧС.

Они оперативно отсоединили клеммы аккумуляторов, чтобы предотвратить возгорание автобуса.

Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

По данным Патрульной полиции, с 1 января по 30 ноября 2024 года на подконтрольной территории Украины произошло 23 743 ДТП (за аналогичный период 2023 года – 21 829).

Вследствие этих аварий погибли 2 886 человек (за аналогичный период 2023 года – 2 783), еще 29 484 человек травмированы (за аналогичный период 2023 года – 27 294).

Как сообщал OBOZ.UA, 26 декабря в Броварском районе Киевщины столкнулись два грузовика и легковушка. Вследствие ДТП пострадал водитель легкового авто.

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