На Закарпатье контрразведчики избили генерала СБУ из-за замечания и вывезли в лес. Фото

На Закарпатье сотрудники военной контрразведки избили бывшего ректора академии Службы безопасности Украины генерала Виктора Микулина. Драка произошла в ресторане в Ужгородском районе 23 июня.

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Нападавшие, среди которых оказался и начальник Мукачевского отдела ВКР, нанесли 62-летнему мужчине серьезные травмы, по некоторым данным, после генерала злоумышленники вывезли в лес и там продолжили избивать. Подробности сообщил журналист Виталий Глагола и источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

Как рассказал Глагола, 23 июня трое сотрудников контрразведки избили генерала СБУ Виктора Микулина. Инцидент начался в ресторане "Три Туза" в Большой Доброне Ужгородского района Закарпатской области.

"Вчера в 16:25 полицию сообщили, что не представившиеся неизвестные лица ударили заявителя и забрали мобильный телефон iPhone в ресторане "Три туза"... Заявитель сообщил, что он помощник депутата Верховной Рады Марченко Людмилы Ивановны. Мужчина сообщил, что по адресу может происходить драка, на месте остался Микулин Виктор Петрович, работник СБУ, генерал-майор", – написал журналист 24 июня.

Источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах уточнили, что одним из участников потасовки был начальник 4 отдела управления военной контрразведки Закарпатья, кандидатуру которого рассматривать на должность заместителя начальника управления. Вместе с подчиненными и, вероятно, несколькими пограничниками они, по словам источника, отдыхали в ресторане. Отдых не обошелся без крепких напитков, поэтому в какой-то момент компания начала вести себя слишком громко и развязно.

В это же время в этом же заведении Микулин вместе с нардепом от "Слуги народа" проводили встречу с представителями международной партнерской организации. И генерал сделал замечание шумной компании.

Те долго разбираться не стали – и начали драку.

Источник утверждает, что нардепу удалось спрятаться и вызвать полицию. Позже Микулина обиженные контрразведчики вывезли в лес, где продолжили избивать.

62-летнему мужчине выбили зубы. Также, как сообщают СМИ, у него диагностированы многочисленные гематомы, кровоподтеки, черепно-мозговая травма, перелом кисти и другие повреждения.

Журналисты пишут, что злоумышленники передвигались по черной Skoda. Однако далеко уйти им не удалось: по данным источника OBOZREVATEL в правоохранительных органах, их задержали бойцы подразделения КОРД Нацполиции. В настоящее время все они задержаны.

Глагола назвал имя начальника начальника 4 отдела управления ОУР Закарпатья: по его данным, речь идет о полковнике Андрее Панарина. Журналист утверждает, что его в июне глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта исключил из совета обороны Закарпатской области "из-за того, что он лоббировал включение в систему пересечения границы "Шлях" мужчин, которые выезжали за границу и не возвращались в Украину".

Напомним, ранее стало известно, что на Закарпатье задержан мужчина, который продавал детей на органы в Европу. Он подыскивал для своего "бизнеса" родителей, согласных обменять собственного ребенка на деньги и заключал с ними "соглашение".

Задержан преступник на границе со Словакией, когда он пытался вывезти ребенка за границу. К правоохранителям обратилась одна из женщин, у которой он пытался "купить ребенка".

Есть основания полагать, что по меньшей мере три "сделки" у преступника стали успешными.