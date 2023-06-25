На Закарпатье задержали мужчину, который продавал детей на органы в Европу. Фото

На украино-словакской границе задержан мужчина, который подозревается в продаже детских органов на "черном рынке" в Европе. Он подыскивал для своего циничного бизнеса родителей, которые способны были обменять собственного ребенка на деньги и заключал с ними "сделку".

Видео дня

Об этом рассказал журналист Виталий Глагола на своем Telegram-канале. В сферу интересов злоумышленника попадали дети в возрасте от 1 до 2 лет.

"Задержан был мужчина при попытке вывести ребенка заграницу. Известно, что к стражам порядка обратилась мама ребенка у которой мерзавец пытался "купить ребенка", – рассказал он.

К сожалению женщина оказалась первой, кто, столкнувшись с таким чудовищным предложением, обратилась в полицию. До этого задержанный успел "провернуть" как минимум три таких "сделки".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Прикарпатье в День отца 18 июня пропала 9-летняя девочка, чье тело было обнаружено со следами избиения и сексуального насилия. Самое ужасное, что в преступлении замешан близкий родственник ребенка, он был ранее судим и снова задержан полицией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!