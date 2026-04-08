На Закарпатье избили ветерана российско-украинской войны: в ход во время конфликта пошла бита. Видео

В городе Тячев Закарпатской области произошел конфликт, во время которого группа людей избила ветерана российско-украинской войны. Пострадавшим оказался боец 101-й Закарпатской бригады территориальной обороны Сильвер Тракслер.

Видео дня

Об этом сообщили журналист Виталий Глагола и Центр закарпатских расследований "Цезарь". В какой-то момент во время драки удары ветерану начали наносить и битой.

Что произошло

Отмечается, что конфликт начался со словесной перепалки, после чего ситуация резко обострилась — к месту подошла группа молодых людей, всего около семи человек, которые начали бить мужчину, в том числе и битой. В результате избиения ветеран получил телесные повреждения.

"Между ветераном и группой лиц возник конфликт на почве неприязненных отношений. В результате нападения потерпевший получил телесные повреждения. Удары ветерану наносились и битой", – говорится в сообщении.

Правоохранители подтвердили факт нападения и установили всех участников драки. Ранее сообщалось о фигурировании подростков в драке, однако Виталий Глагола отметил, что участие несовершеннолетних не подтвердилось.

Конфликт произошел 1 апреля, заявление в полицию пострадавший ветеран написал сегодня, 8 апреля.

По факту происшествия открыто производство по ч. 1 ст. 125 УКУ. Причастные к нападению будут привлечены к ответственности после выяснения всех обстоятельств.

Кто такой Сильвер Тракслер?

Пострадавший ветеран Сильвер Тракслер – боец 101-й отдельной бригады территориальной обороны. Это подразделение, которое сформировано преимущественно из закарпатцев и участвовало в самых горячих точках фронта.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Киеве на Крещатике пьяные молодые люди после отдыха в баре устроили драку с прохожими. В Киеве правоохранители задержали трех молодых людей, которые, по информации следствия, причастны к хулиганству в центре города.

Также мы сообщали, что в центре Киева иностранец с ножом напал на мужчину: пострадавшего госпитализировали. В Киеве правоохранители задержали иностранца, который, по информации следствия, едва не убил мужчину на Печерске.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!