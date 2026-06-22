На Закарпатье детей унесло течением в воде: троих спасли, 10-летнего мальчика до сих пор ищут. Фото

В Закарпатье во время отдыха на водоеме течение унесло в воду четверых детей. Троих несовершеннолетних удалось спасти, в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

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В то же время поиски пропавшего на воде 10-летнего мальчика – продолжаются. Об этом 22 июня сообщили на странице в Facebook Закарпатского центра экстренной медицинской помощи "103 Закарпатье – ЗЦЭМП МК".

Что известно

Как отмечается, опасная ситуация произошла в Береговском районе во время отдыха у водоема. По предварительным данным, четверо детей находились в воде, когда их начало уносить сильным течением.

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Трое из них, в возрасте 4, 12 и 13 лет, смогли ухватиться за корни деревьев и траву, после чего их вытащили из воды. Медицинской помощи они не нуждались.

"Еще одного ребенка, 10-летнего мальчика, по предварительной информации, течение унесло дальше. Сейчас его ищут сотрудники ГСЧС, к поискам также привлечен дрон", – говорится в сообщении.

Медики напомнили о правилах безопасности на водоемах

В Закарпатском центре экстренной медицинской помощи напомнили, что отдых детей у воды требует постоянного контроля со стороны взрослых, ведь даже знакомые и на первый взгляд безопасные водоемы могут представлять опасность из-за внезапного изменения течения.

Медики призвали не оставлять детей без присмотра даже на короткое время и не позволять им заходить далеко в воду. Отдельно родителям рекомендуют обязательно объяснять правила поведения на воде и действия в случае попадания в сильное течение.

"Надеемся на хорошие новости и благополучное завершение поисков", – отмечается в сообщении.

Напомним, 19 июня в Одесской области в открытое море унесло девочку 2015 года рождения Софию Потемкину. По состоянию на 21 июня поиски продолжались. Водолазы, спасатели и специалисты по беспилотным системам уже обследовали более 6 км побережья, 210 га надводной поверхности и 4,5 га морского дна.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Винницкой области, в реке Южный Буг, утонул 14-летний подросток. Он пошел с друзьями купаться – и в какой-то момент исчез под водой. Ребёнка искали спасатели и водолазы, тело подростка обнаружили в десятках метров от берега.

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