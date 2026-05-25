Купался с друзьями: в Винницкой области в Южном Буге утонул 14-летний парень
В Винницкой области накануне произошла трагедия: в реке Южный Буг утонул 14-летний подросток. Он пошел с друзьями купаться – и в какой-то момент исчез под водой.
Ребенка искали спасатели и водолазы, тело подростка обнаружили в десятках метров от берега. Об этом 24 мая сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Винницкой области.
Что известно о трагедии
О гибели ребенка на воде в ГСЧС Винницкой области сообщили после 21 часа вечера накануне, 24 мая.
"14-летний мальчик сегодня утонул в Южном Буге в Хмельнике. Тело ребенка вечером подняли на поверхность водолазы ГСЧС", – указано в сообщении.
Спасатели рассказали, что подросток пошел купаться с друзьями – и в какой-то момент исчез под водой.
"Место исчезновения ребенка — участок реки глубиной более 2 метров с сильным течением. Поиски спасателей на лодке не дали результата, поэтому дополнительно привлекли специалистов группы подводного разминирования и других специальных работ. На расстоянии 20 метров от берега и на глубине почти 3 метра они обнаружили ребенка", – отметили в ГСЧС.
Они в очередной раз призвали родителей следить за своими детьми и объяснять им, насколько опасно может быть купаться в необорудованных для этого местах.
